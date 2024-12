Motorista de aplicativo coloca placa no veículo e surpreende passageiros

De forma direta, aviso deixa mensagem clara para quem se acha bonito

Gabriella Pinheiro - 21 de dezembro de 2024

(Foto: Fala Povo, Jornal Midiamax)

Um motorista de aplicativo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, surpreendeu os passageiros que iriam embarcar no veículo pelo aviso inusitado e polêmico colocado em uma plaquinha de papel, fixada nos encostos das poltronas de carona.

Isso porque de forma clara, direta e reta, ele deixa uma mensagem para quem se acha bonito e estabelece um código para se o passageiro for feio.

Motorista de aplicativo coloca placa no veículo e surpreende passageiros

Inicialmente, o recado traz uma série de dicas pessoais direcionadas para aqueles que forem embarcar no carro.

“Olá, seja muito bem-vindo. Cuide dos seus filhos, não existe deixar para a próxima, termine a fofoca antes de sair e seus pertences são sua responsabilidade”, destaca o prestador de serviço. Logo na sequência, há um sinal indicando a proibição de sexo no veículo.

Logo em seguida, na mensagem, são disponibilizadas informações sobre pagamentos via Pix e o condutor acrescenta um recado bem-humorado, dizendo: “Se você se acha bonito, me deixe uma gorjeta, se for feio, sorria que eu vou entender”.

O recado não passou despercebido e arrancou risada não apenas dos passageiros, como dos internautas também.

Se gostou desse conteúdo, leia também:

Teste: descubra qual ano mais feliz da sua vida a partir da data de nascimento

Advogada faz alerta para quem anda de avião com frequência no Brasil

Mulher ganha R$ 300 após descobrir que estava ficando com homem casado

Advogada revela qual o melhor dia da semana que quem quer sair da empresa deve pedir demissão

Médico aponta 4 coisas que aumentam demais as dores de cabeça (muita gente faz e não percebe)

Advogada lista 5 benefícios que o INSS não pode cortar (muitos aposentados e pensionistas não sabem)

⁠6 frases que jamais devem ser colocadas nos Status de WhatsApp

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!