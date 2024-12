Novo alerta do Detran para os motoristas em Goiás

Comunicado traz detalhes sobre pagamentos a vista e parcelados

Pedro Hara - 22 de dezembro de 2024

Trânsito em Goiânia. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Goiânia)

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) emitiu um novo alerta sobre o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2025.

A partir do próximo ano, a data limite para obter o desconto de 8% na parcela única, válido para todas as placas, será 15 de janeiro. Esse também é o prazo para aqueles que optarem pelo parcelamento do tributo.

Motoristas que escolherem o parcelamento devem ficar atentos. Placas com finais 1 e 2 terão o pagamento dividido em nove parcelas, enquanto placas com finais de 3 a 0 poderão dividir o tributo em dez parcelas.

Essa distinção ocorre porque o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) define setembro como o prazo para a renovação do Licenciamento Anual dos Veículos com finais 1 e 2 em todo o país.

Isenções e descontos

Estão isentos do pagamento do tributo Pessoas com Deficiência (PCD) e proprietários de veículos com mais de 15 anos de fabricação.

O valor do IPVA é reduzido pela metade para carros populares (veículos com até mil cilindradas e motocicletas de até 125 cc). Além disso, participantes do programa Nota Fiscal Goiana podem receber descontos que variam de 5% a 10%.