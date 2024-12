Sisu 2025 oferecerá mais de 6 mil vagas em universidades públicas de Goiás; confira

Oportunidades estão distribuídas entre quatro instituições. Interessados devem se atentar ao prazo de inscrição

Natália Sezil - 23 de dezembro de 2024

UFG lidera o ranking de vagas ofertadas no próximo Sisu. (Foto: Divulgação)

Universidades públicas de Goiás ofertarão mais de 6 mil vagas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em 2025, com oportunidades distribuídas entre quatro instituições.

Interessados em aplicar ao Sisu devem se inscrever entre os dias 17 e 21 de janeiro de 2025, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O sistema leva em consideração a nota obtida no último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), desde que o candidato não tenha zerado a redação, nem realizado a prova em situação de treineiro. As notas de corte de cada curso são calculadas de acordo com o número de vagas disponíveis e a quantidade de inscritos.

A Universidade Federal de Goiás (UFG) é quem lidera o ranking na quantidade de vagas, ofertando 4.459 vagas entre diversos cursos de graduação, tanto em bacharelado, quanto em licenciatura.

Na sequência, a Universidade Federal de Catalão (UFCat) e a Universidade Federal de Jataí (UFJ) ofertarão, cada uma, 1.080 vagas. Já o Instituto Federal de Goiás (IFG) terá 630 vagas.

Tanto a Universidade Estadual de Goiás (UEG), quanto o Instituto Federal Goiano (IF Goiano) não aderiram ao Sisu.

Confira o cronograma: