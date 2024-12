Influenciador experimenta a “maior pamonha do Brasil” em Goiânia e reações impressionam: “direto pro banheiro”

Estabelecimento fica localizado em Goiânia e também serve outras opções de comida

Davi Galvão - 25 de dezembro de 2024

Pamonha marcou quase 2 kg na balança. (Foto: TikTik/@vivendoemgoias)

O canal Vivendo em Goiás (@vivendoemgoias) publicou um vídeo que viralizou no TikTok e deu o que falar entre os internautas, ao experimentar uma pamonha colossal de quase 2 kg em Goiânia.

O influencer já começa deixando claro que compartilha do pensamento de que a pamonha goiana é, de fato, a melhor do Brasil, mas ainda assim se surpreendeu com a qualidade da versão gigante.

Pesando cerca de 1,8 kg e medindo 40 cm pelo valor de R$ 34,90, o lanche chegou na mesa ainda esfumaçando e transbordando recheio, provando que quantidade e qualidade podem sim andar juntos.

Nos comentários, os internautas se espantaram com o tamanho da iguaria, com alguns ironizando o fato de a porção ser indicada para quatro pessoas.

“Lá em casa é perigoso ir só eu e minha namorada e não dar nem para forrar o bucho, mas que dá vontade dá”, comentou um.

“Essa aí é direto pro banheiro depois, mas cada garfada deve valer a pena”, disse outro usuário.

O estabelecimento, intitulado Fantástica Fábrica de Goiânia, fica localizado na Av. Perimetral, 712, Setor dos Funcionários.