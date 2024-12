Placa surpreende quem vai em banheiro de bar em Goiânia

Afixada na parede, provavelmente de frente para os sanitários, a placa foi utilizada pela gerência do estabelecimento para orientar os clientes

Samuel Leão - 26 de dezembro de 2024

Placa foi afixada em bar de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma placa, afixada dentro do banheiro de um bar de Goiânia, levou o pedido para ser mantido o cuidado e a limpeza do ambiente para outro patamar. Isso porque, indo além do simples “dê descarga e não faça xixi no chão”, uma orientação mais completa foi passada.

No cartaz, pregado na parede, provavelmente de frente para os sanitários, a gerência do estabelecimento orienta aos clientes que “usem o banheiro como se tivesse cometido um crime, não deixe vestígios”.

Clientes da unidade se surpreenderam com a orientação. Com uma ampla margem de interpretação, o que dá para cravar é que a recomendação foi feita de maneira bem humorada pela gerência.

Apesar das várias possibilidades, com um pouco de bom senso é possível compreender que a indicação pretende orientar os usuários a utilizar o banheiro sem deixar o menor rastro, seja por sujeira, itens esquecidos, mal uso dos equipamentos ou outros.

A forma de pedir tal cuidado brinca com o imaginário dos clientes que, por se tratar de um bar, muitas vezes estão embriagados e, em vários casos, devem ter ficado refletindo se haviam cometido algum crime, buscando entender a orientação exótica da placa.

Em plena capital goiana, o recado busca, de maneira brincalhona, solicitar maior cuidado com as dependências do estabelecimento, afinal, elas servem aos clientes que, certamente, preferem utilizar um local limpo e organizado do que “se aliviar” em meio à bagunça e sujeira.