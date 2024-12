Novas leis de trânsito entram em vigor a partir de 1° de janeiro; confira quais

Medidas foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran)

Gabriella Pinheiro - 27 de dezembro de 2024

Trânsito em Goiânia. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Goiânia).

Duas novas regulamentações de trânsito entrarão em vigor no Brasil, fazendo com que os condutores precisem ficar mais atentos. As mudanças abordam a implementação de um exame específico para renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e normas relativas aos retrovisores.

As medidas foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) no final de 2023 e tem como objetivo aumentar a segurança nas ruas e assegurar que os motoristas estejam aptos para dirigir.

Novas leis de trânsito entram em vigor a partir de 1° de janeiro; confira quais

Uma das novidades implementadas é a exigência de um exame prático e teórico para renovar a CNH. Ao contrário do que acontece atualmente, todos os condutores deverão realizar uma prova prática e um teste teórico a partir de janeiro de 2025.

Outra lei que também entra em vigor prevê melhorar a visibilidade e eliminar os temíveis pontos cegos, determinando que os retrovisores dos veículos escolares estejam ajustados de forma que os motoristas consigam ver tudo ao redor, sem que nenhum ângulo fique morto.

A imagem exibida no retrovisor também precisar estar adaptada à altura das crianças, que são mais baixas que os adultos.

Outra coisa é que os retrovisores também necessitam ter área mínima de 69 cm² e um espelho grande o suficiente para comportar um círculo de 7,8 cm de diâmetro.

Dirigir sem retrovisor ou com ele quebrado é considerado uma infração grave pelo Detran. Caso você seja flagrado nessa situação, estará sujeito a uma multa de R$ 195,23 e à perda de cinco pontos na carteira de habilitação.

Se gostou desse conteúdo, leia também:

Teste: descubra qual ano mais feliz da sua vida a partir da data de nascimento

Advogada faz alerta para quem anda de avião com frequência no Brasil

Mulher ganha R$ 300 após descobrir que estava ficando com homem casado

Advogada revela qual o melhor dia da semana que quem quer sair da empresa deve pedir demissão

Médico aponta 4 coisas que aumentam demais as dores de cabeça (muita gente faz e não percebe)

Advogada lista 5 benefícios que o INSS não pode cortar (muitos aposentados e pensionistas não sabem)

⁠6 frases que jamais devem ser colocadas nos Status de WhatsApp

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!