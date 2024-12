Com investimento de R$ 102 milhões, conheça as três cidades que terão novos presídios em Goiás

Serão 1.100 vagas incorporaadas ao sistema carcerário estadual

Samuel Leão - 28 de dezembro de 2024

Ampliação conta com um investimento milionário, feito pelo Governo de Goiás. (Foto: Divulgação/Secom)

O sistema penitenciário de Goiás está sendo ampliado, com a previsão de inauguração de três novas unidades prisionais em 2025. Caldas Novas, Formosa e Novo Gama foram as cidades escolhidas para receber essas instalações, que somarão 1.100 vagas ao sistema carcerário estadual.

O Governo de Goiás, por meio da Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP), investiu R$ 102 milhões nesses projetos, com o objetivo de melhorar a infraestrutura e as condições do sistema penitenciário.

Caldas Novas, conhecida como a capital das águas termais, é um dos destinos turísticos mais populares do Brasil. Apesar da vocação turística, a cidade também tem enfrentado desafios relacionados à segurança. A construção da nova unidade prisional, prevista para ser concluída em julho de 2025, busca atender às demandas locais e regionais, proporcionando melhores condições para o cumprimento de penas e para a reintegração social dos apenados.

Formosa, situada na região do Entorno do Distrito Federal, é estratégica pela proximidade com Brasília. Com uma economia baseada na agricultura, pecuária e comércio, a cidade também será a base de um novo presídio, cuja previsão de entrega é julho de 2025.

Novo Gama, outra cidade do Entorno do Distrito Federal, se destaca pela expansão urbana e população crescente. A entrega da nova unidade prisional está prevista para fevereiro próximo. Este presídio desempenhará um papel importante na descentralização do sistema penitenciário em Goiás, reduzindo a pressão sobre as instalações superlotadas e oferecendo uma gestão mais eficiente.

Além das novas construções, o Governo de Goiás também está investindo na ampliação do Presídio Estadual de Anápolis, com 150 vagas adicionais e um aporte de R$ 12,4 milhões. Segundo Josimar Pires, diretor-geral da DGPP, esses investimentos visam aprimorar a gestão carcerária e promover a ressocialização dos detentos.

Em Aparecida de Goiânia, o Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel recebeu 1.600 novas vagas em 2023, resultado de um investimento de R$ 110 milhões. Além disso, a ampliação do uso de tecnologias, como o sistema de body scan, e a aquisição de coletes antibalísticos para agentes de segurança também foram novas adições.

Para garantir a manutenção e a evolução do sistema, um concurso para a contratação de 1.600 novos policiais penais está em andamento, com previsão de conclusão também em 2025. Esses novos profissionais serão capacitados pela Escola Superior de Polícia Penal, a primeira do país nesse modelo, e irão atuar na gestão do sistema penitenciário.