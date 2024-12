Ônibus bate na traseira de caminhão e passageiros ficam feridos na BR-153, próximo a Goiânia

Segundo registros do ocorrido, inicialmente, os passageiros teriam saído do ônibus pelas janelas

Samuel Leão - 28 de dezembro de 2024

Acidente aconteceu na BR-153. (Foto: Reprodução)

Um acidente de trânsito, envolvendo um ônibus e um caminhão, assustou os passageiros e deixou três feridos na BR-153, na zona rural de Goiânia. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (28), por volta das 19h, e a colisão ocorreu quando o ônibus atingiu a traseira do caminhão.

No local, 35 pessoas receberam atendimento, dos quais três apresentaram ferimentos. Inicialmente, os passageiros chegaram a sair pelas janelas do ônibus, buscando deixar o veículo danificado após a batida.

Entre os feridos estava uma criança de quatro anos, que foi encontrada fora do veículo, consciente, mas com um corte no rosto e inchaço na região da bochecha. A mãe da criança também foi socorrida com dores nas pernas e foi encaminhada para avaliação médica.

O motorista do ônibus ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado com o auxílio de ferramentas de desencarceramento. Após ser retirado, ele foi transportado ao hospital consciente e orientado. A operação para retirá-lo contou com o apoio de bombeiros e da equipe da concessionária responsável pela rodovia, a Triunfo Concebra.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram a triagem das vítimas. Trinta e duas pessoas saíram ilesas do acidente, enquanto as três feridas foram encaminhadas para hospitais de Goiânia. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos e permaneceu no local colaborando com as autoridades.

Além de prestar atendimento às vítimas, os bombeiros realizaram procedimentos de segurança, como o desligamento da bateria do ônibus e a verificação de possíveis riscos de novas ocorrências. A BR-153 ficou parcialmente interditada durante o atendimento, mas foi liberada após a conclusão dos trabalhos de resgate e retirada dos veículos envolvidos.

O caso segue em análise pelas autoridades responsáveis, que investigarão as circunstâncias da colisão.