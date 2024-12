Colombiano da BMW que causou acidente grave em Goiânia é solto após pagar R$ 10 mil de fiança

Além do valor, motorista teve medidas cautelares impostas pela Justiça

Paulo Roberto Belém - 27 de dezembro de 2024

Veículos ficaram destruídos com o impacto. (Foto: Reprodução)

O motorista Cristhian Andres Gonzalez Jimenez, de 29 anos, que conduzia a BMW que se envolveu em um grave acidente na manhã da última quarta-feira (25), invadindo a pista contrária e batendo fortemente contra um Volkswagen Gol, foi solto após pagar fiança de R$ 10 mil.

Na ocasião, o motorista do Gol se feriu severamente, sendo socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), onde ainda se encontra internado em estado grave e respirando com a ajuda de aparelhos, segundo a unidade de saúde.

Cristhian, que é colombiano, passou por audiência de custódia ainda na quarta-feira (25), segundo o jornal O Popular.

Além de pagar a fiança, o motorista teve o passaporte recolhido e também sendo imposto a ele a suspensão do direito de dirigir por seis meses.

Em tempo

Na ocasião, um carro de luxo modelo BMW 320i trafegava pela Avenida Marechal Rondon, até que, em certo ponto, se deparou com dois automóveis – sendo um no mesmo sentido e outro no contrário – fechando a via.

Logo, o motorista, que estaria em alta velocidade, não conseguiu desviar e acabou colidindo frontalmente com um dos automóveis.

Além do motorista do Gol, outras duas pessoas que estavam no carro de luxo se feriram e levados para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e para o Hugo.