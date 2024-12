Clássico cinema de Goiânia reabre com novas funcionalidades; confira

Mudanças facilitam a compra de ingressos e tornam o local mais moderno e acessível ao público

Natália Sezil - 29 de dezembro de 2024

Cine Cultura é figurinha carimbada na cena audiovisual de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Marcado há 35 anos na capital goiana, o icônico Cine Cultura deve reabrir no final de janeiro de 2025 com uma estrutura melhorada, mais acessível e com funcionalidades que facilitam a experiência ao goianiense.

O local, que é referência em exibição de filmes fora do circuito comercial, está fechado desde agosto, quando teve início a reforma que busca preservar o estilo art déco original do cinema, e combiná-lo com tecnologias de ponta que melhorem a experiência cultural.

A sala de exibição passará a contar com poltronas novas, projeção digital e rampas de acessibilidade. Além disso, um recurso muito esperado também será implementado: o pagamento via pix.

A nova funcionalidade permitirá a compra mais rápida e prática dos ingressos, simplificando o processo para muitos frequentadores.

A implementação do pagamento diretamente pelo site também está sendo estudada, mas depende da integração da plataforma de venda de ingressos ao Sistema de Controle de Bilheteria (SCB). Ferramenta da Agência Nacional do Cinema (Ancine), o SCB é utilizado para receber e certificar os resultados de bilheteria nos cinemas.

“Com esta implementação, os filmes goianos de empresas produtoras exibidos no Cine Cultura poderão pontuar com base no desempenho comercial das obras exibidas, abrindo a oportunidade da participação em editais específicos de níveis 1, 2, 3 e 4, trazendo assim grandes possibilidades de captação para produtoras goianas”, explica Gabriel Bastos, gerente de Fomento ao Audiovisual e Salas de Cinema da Secretaria da Cultura.

A revitalização conta com investimento de R$ 1,4 milhão, com financiamento da Lei Federal Paulo Gustavo, o que também traz ao espaço mudanças no sistema de iluminação, instalação de painéis acústicos, sistema de som novo e a implementação de ar condicionado.