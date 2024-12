Revelado como goiano e ‘sósia’ de Ayrton Senna explodiu nas redes sociais

Em apenas uma postagem chegou a mais de 8 milhões de visualizações

Samuel Leão - 30 de dezembro de 2024

Theo, que passa a ser conhecido como o “Ayrton Senna Goiano”. (Foto: @theoofelix)

Em maio de 2024, ainda antes do “boom” da série do piloto Ayrton Senna, produzida pela Netflix, o jovem Theo Felix, que é de Goiânia, recebeu uma mensagem da mãe em uma foto tirada ao lado de um mostrador, em que ela exaltava o quanto o filho se parecia com o ídolo. O que ela não podia esperar era que, após o registro ser publicado, ele iria rapidamente viralizar nas redes sociais.

O incentivo partiu daí: “posta no TikTok que vai viralizar”, comentou a mãe.

Feito o pedido, o vídeo alcançou mais de 600 mil visualizações, até o momento, e foi seguido por diversos outros – nos quais ele recriava poses do corredor ou era colocado para ser comparado a ele. Em um deles, no qual ele assiste à série e, na sequência, aparece usando o icônico boné azul do antigo Banco Nacional, chegou a mais de 8 milhões de visualizações.

Theo se tornou, assim, um influencer, alcançando 70 mil seguidores na plataforma e passou a produzir vários materiais do tipo, resgatando memórias de Senna e também mostrando um pouco do próprio dia-a-dia.

“Desde que me mudei para São Paulo, sempre ouço comentários sobre como pareço com o Senna, especialmente quando estou de boné”, revelou ele – que é estudante na capital paulista.

Ele passou a ser considerado quase um sósia do corredor, atraindo diversos fãs inveterados do “Seninha”, que acompanham, nostalgicamente, as recriações feitas pelo jovem. Nas redes sociais, ele chegou a ter interações com grandes marcas, como a Netflix e Guaraná Antárctica.

Seguidores também aproveitam do sucesso repentino para criar várias teorias. Em alguns vídeos, os fãs apaixonados exaltam a semelhança e, em outros, brincam citando a irmã do piloto, que é presidente do Instituto Ayrton Senna.

“Se nasceu em 94 pode ser a reencarnação, se nasceu antes pode ser filho, ou é apenas sósia mesmo”, comentou uma internauta, seguida por outro: “Cara, pede um teste de DNA”, brincou.

“Cuidado senão a Vivianne Senna vai querer royalties sobre a sua pessoa mano, fica esperto!”, complementou ainda mais um, seguido por outro ainda mais brincalhão: “”Não sei se te falaram, mas você parece muito aquele corredor de Fórmula 1, o Lewis Hamilton”, comparou.

Em meio ao sucesso, já almejando parcerias e atuações na grande mídia, Theo ressalta o respeito que tem pelo ídolo e fala que também quer tratar de si mesmo nas redes: “Sempre trato a história do Senna com muito respeito, mas também quero mostrar quem eu sou, meu cotidiano e minhas paixões”, finalizou.