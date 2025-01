Chega ao fim a era Roberto Naves em Anápolis

Prefeito encerra mandato deixando a cidade endividada e enfrentando sérios problemas

Da Redação - 31 de dezembro de 2024

Chega ao fim a era Roberto Naves em Anápolis.

O prefeito do Republicanos encerra o mandato deixando a cidade endividada e enfrentando sérios problemas, resultado do programa Anápolis Investe, lançado em 2022 como o maior plano de investimentos da história do município – e como a última tentativa de reverter a crescente impopularidade.

O projeto prometia transformar Anápolis, com obras ambiciosas como a Ponte Estaiada e o Viaduto do Recanto do Sol; melhorias na saúde, incluindo novos hospitais e uma UPA Veterinária; geração de empregos com o distrito municipal Politec; além de atender demandas do Esporte, com a reforma do Jonas Duarte, e da Cultura, com um Centro Cultural projetado para abrigar escolas de música, dança e teatro. Tudo isso financiado por um empréstimo bilionário.

Dois anos depois, quase nada saiu do papel. A impopularidade de Roberto aumentou, e a candidata à sucessão, Eerizania Freitas (UB), ficou em um distante terceiro lugar, conseguindo pouco mais de 20 mil votos.

O dinheiro do Anápolis Investe acabou, e o prefeito eleito Márcio Corrêa (PL) – considerado inimigo de Roberto – foi eleito prefeito e assume nesta quarta-feira (1º) com o desafio principal de apurar o tamanho dos rombos deixados e encontrar caminhos para tirar o município desta situação.