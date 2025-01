Homem quebra portão e soca porta para tentar invadir casa da ex-mulher em Anápolis

Investidas do suspeito ainda causaram lesões na jovem ex-enteada, que se feriu com os estilhaços

Paulo Roberto Belém - 03 de janeiro de 2025

Portão e porta foram danificadas na ocasião (Foto: Divulgação)

Uma jovem, de 21 anos, teve de acionar a Polícia Militar para denunciar que um homem, de 40 anos, que seria seu padrasto, tentou invadir a casa em que mora com a mãe na região Central de Anápolis, sendo que as duas possuem medida protetiva contra ele.

A situação teria ocorrido na manhã desta sexta-feira (03), quando o suspeito teria quebrado o portão da residência das duas e dado um soco na lateral da porta que dá acesso à residência dizendo querer ver o filho.

Os militares foram chamados neste momento e sabendo do acionamento, o suspeito teria fugido do local, não sendo encontrado quando rondas foram feitas na região. Com isso, a jovem e a mulher foram orientadas a procurar a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam).

Assim elas fizeram. Na especializada, elas, inclusive, relataram que, após o homem quebrar o vidro da porta da residência, os estilhaços teriam ferido a jovem no braço e na área do pescoço.

Mediante a situação, as duas decidiram prestar queixa contra o suspeito, em decorrência do descumprimento da medida protetiva, dano ao patrimônio material e pela lesão corporal.

O caso agora deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).