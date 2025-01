Panificadora é invadida por bandidos na madrugada em Aparecida de Goiânia; veja vídeo

Um deles foi filmado deixando o estabelecimento com a grande TV nas costas e, dentro da loja, eles "fizeram o limpa" no balcão

Samuel Leão - 03 de janeiro de 2025

Panificadora foi furtada em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Dois bandidos invadiram uma panificadora localizada no bairro Jardim Helvécia, em Aparecida de Goiânia, e praticaram furtos na madrugada desta sexta-feira (03). O crime foi registrado quando os suspeitos, ainda não identificados, entraram pela porta de vidro do estabelecimento, com características distintas: um usava camiseta azul e cobria o rosto com um pano preto, enquanto o outro vestia uma camiseta verde.

A ação foi flagrada pelas câmeras de segurança da panificadora, que gravaram os momentos em que os criminosos entraram no local e subtraíram objetos, por volta das 03h. Dentre os itens furtados, destaca-se uma televisão de 50 polegadas.

Um deles foi filmado deixando o estabelecimento com a grande TV nas costas e, dentro da loja, eles “fizeram a limpa” no balcão, tirando o dinheiro do caixa e pegando diversas miudezas, que encheram uma mochila, tais como chocolates e chicletes. O proprietário da panificadora, ao perceber a invasão, acionou a polícia e relatou o ocorrido aos oficiais.

Uma viatura da Polícia Militar (PM) foi imediatamente deslocada para o endereço, mas ao chegar ao local, os policiais não conseguiram localizar os autores do furto. Apesar do patrulhamento realizado na região, não houve sucesso em encontrar os suspeitos.

O caso, que foi registrado como furto, segue em apuração, com as imagens das câmeras de segurança à disposição para ajudar na identificação dos envolvidos. A Polícia Civil (PC) deverá investigar o ocorrido.