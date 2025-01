PIS/PASEP: confira calendário de pagamento e quem tem direito ao benefício

Se você é trabalhador formal, esse pode ser um auxílio importante no início do ano

Pedro Ribeiro - 03 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Se você é trabalhador formal, o PIS/PASEP pode ser um auxílio importante no início do ano. Esse benefício ajuda muitos brasileiros a complementar sua renda.

A seguir, você entenderá quem tem direito, como calcular o valor, o calendário de pagamentos e como consultar sua situação para 2025.

O que é o PIS/PASEP?

O PIS (Programa de Integração Social) e o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são programas criados para beneficiar trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos, respectivamente.

Ambos têm como objetivo integrar os trabalhadores ao desenvolvimento das empresas e proporcionar uma bonificação anual.

O PIS é gerido pela Caixa Econômica Federal, enquanto o PASEP fica sob responsabilidade do Banco do Brasil.

Quem tem direito ao PIS/PASEP?

Nem todos os trabalhadores podem receber o benefício. Para ter direito ao PIS, é necessário:

– Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

– Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023.

– Ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês durante o ano base.

– Ter seus dados corretamente informados no RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).

Calendário de pagamento do PIS 2025

O pagamento do PIS 2025 será feito conforme o mês de nascimento do trabalhador. Confira o calendário:

– Nascidos em janeiro: 17 de fevereiro;

– Nascidos em fevereiro: 17 de março;

– Nascidos em março e abril: 15 de abril;

– Nascidos em maio e junho: 15 de maio;

– Nascidos em julho e agosto: 16 de junho;

– Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho;

– Nascidos em novembro e dezembro: 15 de agosto.

Como calcular o valor do PIS/PASEP?

O valor do PIS/PASEP é proporcional aos meses trabalhados no ano base. Em 2025, o cálculo será feito com base no salário mínimo de R$ 1.502. Cada mês trabalhado garante 1/12 do salário mínimo.

Para calcular:

Divida o salário mínimo por 12. R$ 1.502 ÷ 12 = R$ 125,17 Multiplique pelo número de meses trabalhados.

Por exemplo, se você trabalhou 6 meses, o valor será:

R$ 125,17 × 6 = R$ 751,02

Como consultar o PIS/PASEP 2025?

A consulta para saber se você tem direito ao PIS em 2025 estará disponível nos aplicativos da Carteira de Trabalho Digital a partir de 5 de fevereiro.

Siga o passo a passo:

Baixe ou atualize o app da Carteira de Trabalho Digital; Acesse a área de “Benefícios”; Selecione “Abono Salarial”.

Lá você encontrará todas as informações sobre seu direito e as datas de pagamento.

