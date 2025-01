Abertas inscrições para processos seletivos na Grande Goiânia com salários de até R$ 3,5 mil

Oportunidades são para profissionais de nível médio e superior

Paulo Roberto Belém - 06 de janeiro de 2025

(Foto: Marcello Casal JR / Agência Brasil)

Já podem ser realizadas as inscrições para dois processos seletivos distintos da Prefeitura de Nerópolis que estão oferecendo 96 oportunidades para os níveis médio, superior completo ou em licenciatura.

No primeiro edital, as oportunidades são para Professor PIII (35 vagas); Agente Educativo (50 vagas); Serviço Social (01 vaga); Fonoaudiólogo (01 vaga); Psicólogo (01 vaga); Terapeuta Ocupacional (01 vaga); e Fisioterapeuta (01 vaga).

Já no segundo, as chances contemplam Assistente Social – CRAS (02 vagas); Assistente Social – CREAS (01 vaga); Psicólogo – CRAS (01 vaga); e Psicólogo – CREAS (02 vagas).

Entre as vagas, já constam as reservadas para candidatos (PcD), de acordo com edital de abertura, que pode ser acessado na íntegra nos links acima.

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições até 15 de janeiro, presencialmente na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, localizada na Rua Josefina Ludovico de Almeida, s/n, Centro, no horário das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Quando contratados, os profissionais poderão ter remuneração entre R$ 1.493,79 e R$ 3.595,80 por mês e a carga horária será de 30 a 40 horas semanais.

Para acessar os cargos, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida, ter registro no respectivo conselho de classe, ter idade mínima de 18 anos, entre outros requisitos que constam no edital.

De acordo com a organização do certame, o processo de seleção será realizado em duas fases, sendo elas: análise curricular e entrevista técnica nos dias 24 a 27 de janeiro de 2025.

O prazo de validade dos presentes Processos Seletivos será de dois anos, contados da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.