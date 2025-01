UEG abre inscrições para concurso público com salários de até R$ 5,9 mil; saiba como se candidatar

Vagas contemplam Aparecida de Goiânia, Iporá, Jaraguá e outras quatro cidades goianas

Thiago Alonso - 06 de janeiro de 2025

Fachada da UEG. (Foto: UEG)

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) divulgou um novo concurso público, com objetivo de preencher sete vagas para a área jurídica do cargo de Analista de Gestão Governamental, cujo salário pode chegar até R$ 5.907,21.

As oportunidades são destinadas para profissionais de nível superior, com bacharel em Direito, e contemplam as unidades de Aparecida de Goiânia, Iporá, Jaraguá, Morrinhos, Pires do Rio, Palmeiras de Goiás e Uruaçu.

As inscrições se iniciam já nesta terça-feira (07) e vão até o dia 06 de fevereiro. A candidatura deve ser realizada por meio do Núcleo de Seleção da instituição, mediante pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$ 110.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, que devem ser realizadas no dia 23 de março nas respectivas cidades. Também será aplicada uma etapa extra, com avaliação de títulos.

Para mais informações, confira o edital.