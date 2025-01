Conhecido pela “Picanha do Mito”, frigorífico lança peça de carne com imagem de Gusttavo Lima presidente

Estabelecimento também teria promovido outros políticos considerados conservadores nos últimos anos

Paulo Roberto Belém - 08 de janeiro de 2025

Frigorífico viralizou após lançar peça de picanha com imagem de Gusttavo Lima como presidente. (Foto: Reprodução/ Instagram)

O Frigorífico Goiás, conhecido por apoiar a causa bolsonarista, incluindo o próprio ex-presidente, Jair Bolsonaro, voltou a ser pauta em Goiânia por vender carne com embalagem sugestiva.

O estampado da vez é o cantor Gusttavo Lima, que se autolançou como pré-candidato a presidência em 2026 na última quinta-feira (02). A divulgação do produto foi feita nas redes sociais do estabelecimento.

Na nova embalagem, que seria de um corte de picanha, consta, agora, uma montagem da foto do cantor sertanejo engravatado, com a faixa similar à presidencial e com a bandeira do Brasil ao fundo.

Ainda na publicação, uma enquete foi lançada com a deixa “Em qual você votaria para 2026?”. Não é possível considerar quem foi mais citado, pois os comentários são exibidos por relevância e tem atualização em tempo real.

Vale lembrar que o estabelecimento já homenageou outros políticos, além de Bolsonaro e de Gusttavo Lima. Isso porque o frigorífico já fez a mesma ação com imagens de Pablo Marçal, Javier Milei e Donald Trump, à época em que disputaram eleições.