Em comemoração ao aniversário de 11 anos, Supermercado Oliveira lança mega evento com prêmios incríveis

Sorteio acontecerá no dia 23 de março e, para concorrer é muito simples; saiba como

Gabriella Licia - 09 de janeiro de 2025

Supermercado Oliveira fica localizado na região Sul de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Comemorando 11 anos de tradição em economia, o Supermercado Oliveira, localizado na região Sul de Anápolis, lançou um mega presente imperdível para os clientes neste aniversário.

Durante o período de festa, a cada R$ 100,00 em compras, os consumidores ganham um cupom para participar de um grande sorteio com prêmios que prometem fazer a diferença no dia a dia dos vencedores.

Os prêmios incluem dois vales-compras no valor de R$ 300,00, válidos por um ano, e três televisores Smart TV de 32 polegadas. Quanto mais cupons acumulados, maiores são as chances de ganhar.

“Queremos retribuir o carinho e a confiança que nossos clientes depositam em nós ao longo desses 11 anos. Essa ação é nossa forma de celebrar juntos essa trajetória”, afirma a direção do Supermercado Oliveira.

Não perca a oportunidade de participar e celebrar essa data especial. As compras que valem cupons podem ser realizadas até o dia 23 de março, que é quando ocorrerá o sorteio.

Para mais informações sobre o regulamento, visite o Supermercado Oliveira ou entre em contato com a equipe, através do Instagram. Venha comemorar com a gente e boa sorte!