O que fazer quando as visitas não vão embora? 6 soluções educadas

1. Defina um horário de término com antecedência

Uma maneira simples e eficiente de evitar que as visitas se prolonguem demais é estabelecer um horário de término desde o começo.

Quando você convidá-la, diga de forma sutil até que horas você vai estar disponível.

Você pode dizer algo como: “Estou adorando a sua visita, mas preciso sair mais tarde para um compromisso.”

Essa é uma excelente desculpa para ela não se prolongar demais.

2. Prepare um “plano B”

Uma boa estratégia é ter um compromisso ou evento planejado para logo após a visita.

Por exemplo, você pode dizer: “Infelizmente, preciso sair mais tarde, então vou ter que começar a me preparar.”

Isso dá o tom de que a visita precisa terminar em breve, sem parecer rude.

3. Dê sinais sutis de que é hora de ir

Às vezes, uma dica não-verbal é o suficiente para que as visitas percebam que já estão fazendo hora extra.

Comece a limpar a mesa, desligar luzes, ou até mesmo colocar suas coisas de forma sutil.

Se ela não for “folgada” demais, ela vai perceber a movimentação e vai encaminhar a conversa para o final.

4. Ofereça alternativas

Se você percebe que as visitas realmente não querem ir embora, ofereça uma alternativa agradável.

Diga algo como: “Que tal tomarmos um café em outro lugar?” Ou então, “Vamos continuar nossa conversa no próximo fim de semana?”

Dessa forma, você mantém a boa relação, mas coloca um ponto final.

5. Use o humor

Às vezes, ser bem humorado pode ser um excelente opção para mandar a visita embora sem criar aquele mal-estar.

Com uma piada leve, você pode comentar: “Acho que meu sofá está começando a me chamar de volta!” Ou até: “Eu adoraria continuar, mas meu travesseiro já está me esperando!”

Isso quebra o gelo e pode ajudar a suavizar a situação sem ser rude.

6. Seja honesto

Em algumas situações, ser direto pode ser a melhor solução.

Se você perceber que a visita está se alongando demais e ela parece não querer ir embora, pode ser necessário ser honesto e dizer algo como: “Estou adorando nossa conversa, mas estou ficando cansado. Preciso descansar.”

A honestidade, quando feita com educação, pode ser a melhor opção.

