Serviços prestados pela Saneago voltam e entrar na mira da Prefeitura de Anápolis

Ao Portal 6, Robson Torres explicou que atitudes mais incisivas já haviam sido adotadas em maio de 2024

Samuel Leão - 10 de janeiro de 2025

Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago). (Foto: Reprodução/ Saneago)

Logo na primeira semana de 2025, a Agência Reguladora Municipal (ARM) de Anápolis se debruça sobre questões que têm complicado a vida dos anapolinos. A pedido do prefeito Márcio Corrêa (PL), houve uma reunião para fazer o levantamento dos problemas ocasionados pela Saneago em Anápolis, de modo a pavimentar soluções para os problemas.

Apesar do órgão apontar diversas irregularidades e pendências na atuação da companhia, ela nega todas elas, apontando, inclusive, que presta os serviços antes do prazo estipulado, supostamente atendendo prontamente às demandas que surgem no município.

Entretanto, o Portal 6 teve acesso a autos de infração, expedidos pela ARM, alguns inclusive com data limite para pagamento para o último dia útil deste mês. Das 7 multas que a reportagem teve acesso, todas são de 487 mil cada.

O presidente da autarquia, Robson Torres, explicou que atitudes mais incisivas já haviam sido adotadas em maio de 2024 e que, agora, aguarda apenas a chegada da nova equipe para serem tomadas.

“A água suja segue ocorrendo, em especial nos bairros da Lapa, Itamaraty, Jamil Miguel, Bairro de Lourdes, Jaiara e Jandaia. Além de buracos nas vias, que não são tampados no prazo de 10 dias conforme resolução da ARM, calçadas danificadas e até esgotos que vazam recorrentemente. Só pelos buracos, já levantamos um total de R$ 3 milhões em multas”, expressou.

A pedido do novo chefe do executivo, que o teria procurado logo no primeiro dia do mandato, ele passou a levantar informações acercas dos registros das irregularidades listadas. Como a equipe completa do órgão foi exonerada, a atuação agora segue lentamente, mas projeta ações efetivas em breve.

“Abri um processo administrativo em maio de 2024 para questionar porque as multas não estavam saindo”, revelou Robson.

Seguindo a experiência e também avaliando a jurisprudência pátria, em especial a do Supremo Tribunal Federal (STF), Robson relatou que foi verificado que as agências reguladoras, por serem autarquias especiais, têm a prerrogativa de criar penalidades. Portanto, com uma alteração na resolução normativa, passaram a ser contabilizados os encargos pendentes da Saneago.

“Inicialmente só no campo dos buracos, daremos sequência ao lançamento das multas por água suja. Vale pontuar que a Agência Goiana de Regulação (AGR) é responsável conjunta com a ARM pela regulação da Saneago em Anápolis, e também em 70 outros municípios da região Leste”, explicou.

Portanto, também relatou que, na quinta-feira (09), encaminhou um ofício à nova presidente da Câmara, Andréia Rezende (AVANTE), para pedir a colaboração nessa resolução. Deste modo, a intenção é mobilizar as forças políticas da cidade para pressionar ações mais incisivas, buscando resolver os diversos problemas correlacionados.

Leia nota da Saneago na íntegra:

A Saneago reafirma seu compromisso em prestar serviços de excelência à população de Anápolis, sempre priorizando o bem-estar e a saúde pública. A Companhia entende a importância da transparência e do diálogo com as autoridades e, por isso, coloca-se à disposição da Agência Reguladora do Município de Anápolis (ARM) para fornecer esclarecimentos, caso necessários.

A Saneago informa que tem contrato específico para a recuperação da pavimentação em situações de intervenções nas redes de água e esgoto e que já zerou o passivo de buracos no município.

O prazo médio de execução da recomposição asfáltica é de 5 dias úteis, ou seja, dentro do prazo exigido pela Resolução Normativa 1/2024 da Agência Reguladora do Município de Anápolis (que é de 10 dias úteis). Já a recuperação de calçadas, o prazo médio é de 7 dias úteis, também dentro do prazo exigido pela ARM (que é de 10 dias úteis).

Assim, o prazo médio de execução das recuperações de asfalto e calçada da Saneago está dentro do exigido pelos entes reguladores, isso mesmo neste período chuvoso que dificulta a execução desse tipo de serviço, uma vez que não é possível aplicar asfalto em condições de solo úmido ou molhado.

No caso de vazamentos de água e esgoto, o prazo médio de execução do conserto das redes pela Saneago é de até 24 horas. Para tanto, também estão dentro dos prazos estabelecidos pela ARM, que são de 24 horas para água e 48 horas para esgoto.

A Saneago esclarece ainda que obedece aos mais altos padrões de potabilidade de água. E que situações de água turva são pontuais, nas quais nossos técnicos tomam medidas imediatas para normalizar a coloração.