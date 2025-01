Artista goiano conhecido por pintar famosos faz homenagem para arara Pipoca

Morte do animal, ocorrida no ano passado, abalou população local e repercutiu em todo o estado

Samuel Leão - 11 de janeiro de 2025

Mural em homenagem à Arara Pipoca. (Foto: Divulgação)

Trindade recebeu uma nova e emocionante obra de arte neste sábado (11), com a inauguração do mural em homenagem à arara Pipoca, no Parque Lara Guimarães.

O painel, criada pelo renomado artista plástico Fábio Gomes, ocupa uma área de 04 metros de altura e 25 metros de comprimento, celebrando a memória da ave que se tornou um símbolo da cidade.

A morte de Pipoca, ocorrida em 21 de outubro de 2024, abalou a população local e repercutiu em todo o estado. Assim, a solenidade reforçou o papel dela como símbolo de união e conscientização ambiental.

A arara, conhecida por interagir com os moradores e frequentar locais públicos, morreu após pousar em um fio de energia elétrica. Investigações apontaram que o acidente foi causado pelo corte irregular das asas dela por um casal, comprometendo a habilidade de voo e estabilidade.

O mural no Parque Lara Guimarães é um tributo à importância de Pipoca para a comunidade e um lembrete da necessidade de proteger os animais.

Fábio Gomes, conhecido por murais com pinturas de personalidades como Will Smith, Vinícius Júnior e Viola Davis, declarou estar honrado em imortalizar a história da arara. “Essa obra vai permitir que todos lembrem da alegria e do simbolismo que Pipoca trouxe para nossa cidade”, disse o artista.

Durante o evento, Fábio recebeu o título de cidadão trindadense, uma homenagem pelo impacto do trabalho desempenhado na cidade.