Márcio Corrêa decreta criação de comissão para definir vagas do próximo concurso público

Segundo o prefeito, objetivo é atender às demandas do quadro de servidores da administração municipal de forma planejada e eficiente

Pedro Hara - 11 de janeiro de 2025

(Foto: Paulo de Tarso)

O prefeito Márcio Corrêa (PL) publicou, na última edição do Diário Oficial, um decreto que institui uma comissão para estudar a viabilidade de um novo concurso público em Anápolis.

A equipe será responsável por definir o número de vagas necessárias em todas as áreas da administração, analisar a legislação vigente, calcular os custos operacionais e o impacto financeiro das nomeações, além de planejar as etapas do certame.

De acordo com o decreto, o colegiado será formado por representantes de cada secretaria municipal e terá 90 dias para apresentar ao prefeito as conclusões e propostas.

Caso o concurso seja viabilizado, um projeto básico será elaborado para dar sequência às tratativas e contratar a empresa responsável pelo certame.

O objetivo, segundo o Márcio, é atender às demandas do quadro de servidores da administração municipal de forma planejada e eficiente.