Mulher fica em estado grave após ser espancada com pedaços de pau por parceiro

Situação teria começado com uma discussão em uma granja onde trabalham, na qual colegas perceberam o casal se desentendendo

Samuel Leão - 11 de janeiro de 2025

Homem foi preso na própria residência.(Foto: Reprodução)

Um homem, de 38 anos, foi preso após agredir brutalmente, com pedaços de madeira, a própria companheira, de 36 anos, em Água Fria de Goiás. O caso aconteceu na noite da sexta-feira (10) e a vítima se encontra em estado grave.

A situação teria começado com uma discussão em uma granja onde trabalham, na qual colegas perceberam o casal se desentendendo. Em dado momento, o homem teria se enfurecido e começado as agressões.

Utilizando pedaços de madeira, ele desferiu diversos golpes no corpo e na cabeça da mulher, causando um afundamento no crânio dela e outros ferimentos graves.

Na sequência, ele evadiu da empresa em que trabalhavam, entrando em uma região de mata. A vítima foi levada, por funcionários, para o Hospital Municipal Santa Madalena.

Dados os sinais do politrauma grave, ela teria sido redirecionada para o Hospital Municipal de Uruaçu. Autoridades saíram em busca do suspeito, sondando a região do ocorrido.

Após não o encontrarem, decidiram ir até a residência do casal, onde encontraram o local trancado, todavia havia barulho dentro. Após arrombar a porta, encontraram e renderam o homem.

Na casa haviam pedaços de madeira ensanguentados, que teriam sido usados nas agressões. O suspeito foi preso em flagrante e irá responder pelo crime de feminicídio tentado.