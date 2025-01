Rodoviária de Anápolis, Heana e Vapt Vupt serão fiscalizados pela AGR; saiba como fazer denúncias

Agência explicou que verificará aspectos como saneamento básico, estrutura hospitalar e transporte intermunicipal

Natália Sezil - 11 de janeiro de 2025

Ação visita Anápolis para ouvir as reclamações da população. (Foto: Divulgação)

A Agência Goiana de Regulação (AGR) anunciou que, na próxima segunda-feira (13), atenderá às demandas dos moradores de Anápolis sobre saneamento básico, transporte intermunicipal, energia, entre outros, por meio da AGR Móvel.

O município é o primeiro visitado pela ação itinerante, que tem início às 09h, momento em que a Ouvidoria Setorial do órgão estará no Terminal Rodoviário de Anápolis.

Ao longo do dia, também serão visitadas as duas unidades do Vapt Vupt no município, e, em seguida, o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Ao Portal 6, o ouvidor setorial da agência, Francisco Vieira de Macedo, explicou que o objetivo da ação é “ir aonde a população está, explicando como a AGR atua”. Ele garantiu que a equipe estará fazendo registros de reclamações.

O servidor também detalhou quais serão as principais atividades da ação em cada um dos locais. No Terminal Rodoviário, a equipe acompanhará o embarque de passageiros, em especial nas linhas que conectam Anápolis a cidades como Goiânia, Inhumas e Pirenópolis.

Nas unidades do Vapt Vupt, o objetivo é ouvir às principais reclamações, como, por exemplo, de saneamento básico. Já no Heana, a finalidade é verificar aspectos físicos e a adequação da estrutura para realizar os atendimentos.

Ao explicar como a ação funcionará, o ouvidor também destacou que a comunicação entre a agência e os moradores é essencial, uma vez que “a população é o principal fiscal do serviço público”.

Após Anápolis, os próximos municípios visitados pela AGR Móvel serão Águas Lindas, Planaltina de Goiás e Padre Bernardo, entre terça (14) e quinta-feira (16).