“Tô tremendo”, diz moradora de Anápolis após ver tamanho da cobra que apareceu na casa dela

Mulher contou com a ajuda do Corpo de Bombeiros para ficar mais calma

Paulo Roberto Belém - 11 de janeiro de 2025

Bombeiros capturaram o animal (Foto: Divulgação)

Uma moradora do bairro Jardim Suiço, região Oeste de Anápolis, levou um tremendo susto na tarde deste sábado (11), ao perceber que no quintal da casa dela tinha a presença de uma visita nada agradável, de acordo com a reação que ela teve ao vê-la.

Trata-se de uma cobra, que supostamente seria uma jiboia, que estava “relaxando”, enrolada em uma bananeira de propriedade da mulher. O pânico foi registrado em vídeo.”Tô tremendo de medo”, disse, ao narrar o que via.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou o devido atendimento, recolhendo o réptil usando técnica apropriada.

Os militares sempre recomendam que caso alguém perceba o mesmo, acionem o serviço da instituição pelo 193.

Tendo sido capturada, o animal deve ser solto em local adequado, possivelmente na zona rural da cidade, considerando a segurança da população.