Funcionário demitido da Caoa vai às redes sociais e faz desabafo

Em vídeo, criador de conteúdo alega que teria sofrido tratamento diferenciado após expor reclamação de trabalhadores

Augusto Araújo - 14 de janeiro de 2025

Wmarques publicou vídeo após ser demitido da montadora Caoa, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Menos de um mês após a polêmica envolvendo o brinde de Natal entregue pela Caoa no final do ano passado, toda essa situação ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (14). Isso porque o criador de conteúdo que expôs o desconforto dos funcionários teria sido desligado da empresa.

Pelas redes sociais, Wmarques (@wyllyaa_) gravou um vídeo no qual alega ter sido dispensado da montadora de Anápolis, após o incidente ganhar notoriedade.

“Primeiro o pessoal já começou a me olhar diferente quando eu gravei o vídeo do peru [que segundo ele, não corresponde à promessa de cesta de Natal que teria sido feita]. Aí depois começou essas páginas a postar muita coisa sobre a empresa lá, e o pessoal achou que foi eu”, relatou o agora ex-funcionário.

No entanto, Wmarques aponta que não teria sido ele o responsável por esses rumores.

Por fim, ele faz um desabafo: “Eu já estava desconfiado que isso ia acontecer. (…) Agora vou descansar, porque estou cansado. Foi um ano e dois meses de muita luta”, concluiu.

Relembre

A polêmica veio à tona no dia 20 de dezembro do ano passado, quando uma página do Instagram, divulgou críticas de alguns funcionários da Caoa que estariam insatisfeitos com o brinde de Natal entregue.

Isso porque eles receberam um chester na data comemorativa, o que gerou debates e até mesmo aqueles que se posicionarem abertamente em defesa da empresa. “Povo reclama de tudo. Tem empresa que não dá nada”, disse uma funcionária.

Foi aí que o Wmarques gravou um vídeo, explicando que a revolta era motivada, na verdade, por uma promessa de um brinde mais volumoso.

“Ela ia dar uma cesta de frios, frios, no plural, e chegou na hora era apenas um chester. (…) Falaram uma coisa, e veio outra”, pontuou em um trecho da gravação.