Governo de Goiás vai conceder quase R$ 50 mil para aquisição de casa própria; veja como conseguir

Além da renda de até três salários mínimos, é necessário não ser proprietário de outro imóvel

Samuel Leão - 15 de janeiro de 2025

Habitações do programa. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

O Governo de Goiás anunciou um novo incentivo para famílias que desejam realizar o sonho da casa própria. Por meio do Programa Pra Ter Onde Morar – Crédito Parceria, serão concedidos subsídios de até R$ 47,4 mil para a aquisição de unidades habitacionais.

A iniciativa, liderada pela Agência Goiana de Habitação (Agehab) e pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), é voltada para famílias com renda de até três salários mínimos. Diferente de outros programas habitacionais, como o Casa a Custo Zero, o Crédito Parceria se destina a famílias com renda mínima e regular que possam arcar com parte do financiamento imobiliário.

Segundo Alexandre Baldy, presidente da Agehab, o objetivo é facilitar o acesso ao imóvel próprio reduzindo a entrada ou as parcelas do financiamento. “Queremos atender um público que tem condições de quitar um financiamento subsidiado, mas precisa de um empurrão inicial”, explicou.

Para participar, o candidato deve atender a critérios específicos. Além da renda de até três salários mínimos, é necessário não ser proprietário de outro imóvel, não ter sido beneficiado anteriormente por programas habitacionais e comprovar vínculo de pelo menos três anos com o município onde será concedido o benefício.

O núcleo familiar precisa ter, no mínimo, dois integrantes, como mãe e filho ou casal, e o cadastro de financiamento deve ser aprovado pela Caixa Econômica Federal (CEF). O titular da Seinfra, Pedro Sales, esclareceu que o relacionamento dos interessados com o programa é feito diretamente com as construtoras parceiras. “O candidato deve procurar a construtora, fazer uma simulação do financiamento e verificar se atende aos requisitos legais. É um modelo prático e direcionado, diferente de modalidades como Aluguel Social, que têm outro público-alvo”, ressaltou.

Os recursos do subsídio são provenientes de crédito outorgado de ICMS, e o valor restante do imóvel será financiado diretamente pela Caixa. As prestações começam em R$ 340 e variam conforme a renda, idade e número de dependentes do proponente, com o limite de comprometimento de 30% da renda familiar. O pagamento das parcelas só será iniciado após a entrega das chaves ao beneficiário.

O modelo busca ampliar o acesso à moradia de qualidade, promovendo maior inclusão habitacional no estado. O Governo de Goiás destaca que o Crédito Parceria é mais uma medida para atender diferentes perfis da população, complementando outras iniciativas voltadas à habitação. Interessados devem buscar informações diretamente com as construtoras participantes para dar início ao processo de simulação e cadastro.