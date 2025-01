Sisu abre consulta e Goiás terá mais de 7,2 mil vagas; saiba como conferir as oportunidades

Prazo para que estudantes selecionem em que curso se inscrever tem início já nesta sexta-feira (17)

Natália Sezil - 16 de janeiro de 2025

UFG lidera o ranking de vagas ofertadas no próximo Sisu. (Foto: Divulgação)

A poucos dias da abertura das inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, foi disponibilizada, pelo Ministério da Educação (MEC), a consulta às vagas que são ofertadas no processo seletivo.

Ao todo, são mais de 260 mil vagas em quase 7 mil cursos de graduação distribuídos em instituições públicas de ensino superior em todo o país. Dessas, o MEC anunciou que 7.249 oportunidades são em Goiás.

As opções em território goiano estão distribuídas entre quatro instituições. Nessa lista, a Universidade Federal de Goiás (UFG) é quem lidera o ranking, com mais de 4 mil vagas.

Em seguida, as Universidades Federais de Catalão (UFCat) e de Jataí (UFJ) oferecem 1.080 vagas, cada, enquanto o Instituto Federal de Goiás (IFG) oferta 630 vagas.

Estudantes podem conferir os cursos oferecidos nessa edição por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. No site, basta clicar em “Consultar ofertas de vagas” e procurar pelo nome do curso, instituição e localização.

O portal exibe quantas vagas estão abertas em cada opção, bem como quais cursos são contemplados pelo Pé-de-Meia Licenciaturas, novo programa do Governo Federal destinado a cursos de formação de professores.

As inscrições para o Sisu abrem nesta sexta-feira (17) e acontecem até o dia 21 de janeiro, também pelo portal do MEC. O resultado da chamada regular será divulgado em 26 de janeiro, com matrícula entre os dias 27 e 31 do mesmo mês.