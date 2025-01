‘Absurdo o que ela está fazendo’, diz Kajuru sobre gestão da Triunfo Concebra na BR-153

Concessionária recentemente foi autuada pelo Procon Goiás pela má conservação da via

Pedro Hara - 23 de janeiro de 2025

Jorge Kajuru criticou a concessionária. (Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado e Divulgação)

Após reunião com o prefeito Márcio Corrêa (PL) nesta quarta-feira (22), o senador Jorge Kajuru (PSB), em entrevista coletiva, afirmou que entregou uma cópia da representação que fez contra a Triunfo Concebra, concessionária que administra trechos das BRs-060 e 153 que corta Anápolis e boa parte de Goiás.

“O que ela [Triunfo Concebra] está fazendo é um absurdo. Todo dia tem acidente grave ali. A solução é que eu entrei com uma representação, protocolei e entreguei uma cópia para o prefeito. Agora eu vou pessoalmente no vice presidente [Geraldo] Alckmin (PSB) para a gente tomar providência com essa empresa, para que ela respeite vidas”, disse Kajuru.

Recentemente, a concessionária foi autuada pelo Procon Goiás pela má conservação da BR-153, no trecho que liga Hidrolândia a Professor Jamil, além da falta de transparência e esclarecimentos sobre a cobrança de pedágio.

Em nota, a Triunfo informou que irá apresentar a documentação exigida pelo órgão em tempo hábil e salientou que a chuvas intensas estão impedindo o trabalho de conservação das vias.

Idas e vindas

Ainda em 2022, a Triunfo assinou um termo aditivo de contrato com a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) para devolução do serviço de administração da rodovia, válido por 20 meses.

No entanto, em março de 2024, o Ministério dos Transportes, em resposta ao Portal 6, afirmou que estava analisando “a proposta de otimização contratual apresentada pela concessionária”.

A época, o jornal O Globo mostrou que o ministro dos Transportes, Renan Filho, pretendia estender os contratos por 15 anos, com o intuito de acelerar os investimentos nas rodovias.