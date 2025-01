Chef ensina como picar um frango inteiro (maioria das pessoas não sabe)

Tutorial mostrou passo a passo para você não se confundir, nem errar a parte do corpo da ave que deve ser retirada

Magno Oliver - 23 de janeiro de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@eloaalmeida88)

Se te pedirem para preparar uma receita com um frango inteiro agora, você vai saber como picar sem errar nada? Muita gente não sabe como fazer isso ou tem bastante dificuldade.

Assim, um tutorial no Instagram da @eloaalmeida88 bombou nas redes sociais ensinando um caminho prático e rápido para cortar o frango inteiro.

Parece complicado, mas ela ensina que basta ter atenção a alguns pontos de corte que a carne possui e os pedaços saem inteiros.

Itens que você vai precisar para conseguir destrinchar o seu frango

– Faca de corte bem afiada;

– Tábua de cortar carne;

– Recipiente para guardar os pedaços do frango.

Agora vamos aprender como fazer

O primeiro passo, segundo o tutorial, é fazer um corte bem na junta que fica na coxa do frango. Depois outro corte na junta do meio da sobrecoxa e já divide ela em duas partes.

Do outro lado, faz o mesmo processo com a outra coxa. Você vai obter duas coxas e duas sobrecoxas.

Feito isso, você vai tirar o “azeite”, a parte mole que fica bem na ponta da parte traseira do frango.

O próximo passo, segundo o tutorial, é partir para a asa e o meio da asa. Corte as juntas de cada parte, a do tronco do frango e depois a junta do meio da asinha. Assim, você vai obter duas asinhas e dois meios da asa.

Agora é a vez da carcaça, a costela do peito do frango. Assim, no meio da costela, você faz um corte comprido e depois é só dividir ele em quatro pedaços. Restou a parte do peito do frango.

Ela ensina a remover toda a pele passando a faca por baixo da junção dela com a carne. Divida ao meio e separe em duas porções.

Por fim, confira o vídeo completo com o tutorial:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eloá Almeida🍋 l receitas👩‍🍳 (@eloaalmeida88)

