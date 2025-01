6 alimentos que contribuem para a saúde do cérebro e você deve adicionar no cardápio

É importante investir em alguns desses itens para garantir mais longevidade e qualidade de vida

Magno Oliver - 24 de janeiro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Arte 2 Irmãos)

Manter uma boa alimentação para a saúde do corpo e do cérebro é fundamental, pois o organismo humano precisa de manutenção e cuidados o tempo todo.

Assim, com a saúde do cérebro isso não é diferente. Existem alimentos que auxiliam bastante nas funções cerebrais e devem ser incluídos na alimentação para prevenir doenças e melhorar a saúde mental.

1. Verduras de folha escura

Tenha sempre na geladeira de casa verduras de folha escura.

Elas são fonte de folato, uma forma natural de vitamina B69, nutriente importante para formação de glóbulos vermelhos e na produção de neurotransmissores. Couve, rúcula, agrião, espinafre e mostarda são bons exemplos.

2. Açafrão da terra – especiarias

As especiarias, ou os famosos temperos, possuem propriedades antioxidantes que ajudam muito na saúde do cérebro. Assim, tenha sempre na cozinha cúrcuma ou açafrão da terra para conquistar benefícios na redução de ansiedade e do estresse.

3. Abacate

O abacate também é excelente para a saúde cerebral.

A fruta verdinha e gostosa contém nutrientes com altas quantidades de magnésio, um importante item para ajudar no bom funcionamento das funções cerebrais. O ômega 3 estimula a circulação sanguínea, aumenta a capacidade de concentração e melhora o funcionamento da memória.

4. Alimentos fermentados

Esses são muito importantes você ter na geladeira de casa.

Eles possuem fontes de bactérias vivas que ajudam a melhorar a função intestinal e diminuir a ansiedade.

Estudos científicos sugerem que os alimentos fermentados também ajudam a proteger o cérebro, melhorar a função da memória e diminuir a velocidade de declínio cognitivo. Iogurtes, picles, kombucha, entre outros.

5. Castanhas

Investir em castanhas também é uma boa. São elas: nozes, pistaches, castanha do pará, castanha de caju e amêndoas.

Elas possuem efeitos antioxidantes e também anti-inflamatórios. Ajudam muito no pensamento e na memória.

6. Chocolate amargo

Por fim, o item mais inesperado, o chocolate amargo.

Ele é uma excelente fonte de ferro e ajuda a formar a tampa que protege os neurônios. Além disso, também ajuda a controlar a síntese dos produtos químicos que influenciam o estado de ânimo na rede neural. O cacau leva melhorias de curto e longo prazo na cognição geral, além de liberar endorfinas que agem no cérebro.

