A mistura de 3 ingredientes que faz o feijão de casa ter sabor de restaurante

O segredo não está só no cozimento, mas também nesses ingredientes simples adicionados ao preparo

Ruan Monyel - 25 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Receitinhas com Amor)

Quando o assunto é comida caseira, o feijão ocupa um lugar especial no coração e na mesa de muitas famílias, sendo indispensável nas refeições diárias.

Rico em nutrientes, o grão é um verdadeiro símbolo da culinária brasileira. Mas quem nunca comeu em um restaurante e tentou reproduzir aquele sabor especial em casa, não é mesmo?

O segredo não está apenas na qualidade dos grãos ou no tempo de cozimento, mas em uma combinação de temperos e ingredientes simples.

O arroz, o feijão e um belo pedaço de carne são quase como a “santíssima trindade” das refeições em muitas casas brasileiras.

Mas o grande destaque da mesa fica com o feijão, um grão extremamente versátil, muito saboroso e rico em vitaminas e nutrientes.

Porém, existe uma forma de prepará-lo que deixa o alimento tão saboroso e cremoso quanto os feitos nos melhores restaurantes.

Nesta receita especial, a mistura de três ingredientes vai dar ao seu feijão aquele toque especial, capaz de conquistar muitos elogios.

Para fazer, o primeiro truque é colocar o feijão de molho em água quente com algumas rodelas de limão por 30 minutos, antes de cozinhá-lo.

Feito isso, leve o grão para a panela de pressão e coloque uma cebola inteira, 3 dentes de alho e 1 rodela de limão para cozinhar junto com o feijão.

Agora vem o “pulo do gato”: depois de cozido, retire os ingredientes, amasse-os com um garfo até formar uma pasta e misture novamente no feijão.

Por fim, acerte o sal e adicione os temperos que desejar. Assim, o grão ficará na textura perfeita, extremamente cremoso e saboroso. Veja o vídeo:

