Advogada presencia quando cliente é executado no meio da rua, em Goiânia

Testemunha recebia uma carona da vítima, quando foi surpreendida pelos tiros

Thiago Alonso - 27 de janeiro de 2025

Crime foi registrado por câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)

A advogada de um homem, de 49 anos, presenciou quando ele foi alvejado no meio da rua, na noite deste domingo (26), no Residencial Moinho dos Ventos, região Sudoeste de Goiânia.

Segundo a mulher, de 36 anos, a vítima teria ido até a casa dela mais cedo para conversarem sobre um processo judicial.

Após finalizarem os trâmites acerca do assunto, a advogada, que estava acompanhada do filho, um bebê de colo, teria pedido uma carona para o homem, para que ele os levasse até uma feira que fica nas proximidades. Assim foi feito.

No entanto, o cliente avisou que mudaria o trajeto para pegar uma chave com outra pessoa e pediu que ela o aguardasse dentro do carro.

Assim, ela permaneceu à espera de que ele pegasse o objeto, que estaria em um automóvel estacionado atrás deles.

Contudo, enquanto aguardava, a mulher ouviu três disparos, que teriam atingido a cabeça do homem. Assustada, rapidamente ela se abaixou e protegeu o bebê.

Após o crime, o suspeito fugiu do local, e a mulher, com medo, saiu do carro e se escondeu em uma região de mata até se sentir segura, acionando a Polícia Militar (PM).

Ao ser questionada sobre o assunto, a testemunha relatou não ter visto os supostos autores. Contudo, ao analisar câmeras de segurança da região, as autoridades constataram que a cena do crime havia sido registrada.

Diante disso, a Polícia Cientifica se dirigiu ao endereço, identificando que os tiros atingiram o rosto da vítima, que ficou caída ao chão no meio da avenida, em meio a muito sangue.

Com base nestas provas, o material foi encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), que deve dar continuidade às investigações acerca do caso.