Cine Cultura será reinaugurado com sessão gratuita em Goiânia; saiba quando

Espaço reabre com modernidades e uma nova funcionalidade que promete facilitar a experiência dos goianienses

Natália Sezil - 28 de janeiro de 2025

Cine Cultura após reforma. (Foto: LeoIran/Secult Goiás)

Fechado desde agosto de 2024 para obras de reforma e modernização, o Cine Cultura, localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, em Goiânia, já tem data de reabertura e programação confirmada.

O espaço retorna com mais acessibilidade, os aparelhos mais recentes do mercado e uma nova funcionalidade que pretende facilitar a visita dos goianienses: o pagamento via pix. O preço do ingresso também muda: passa a ser R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia-entrada – mas nas segundas-feiras, todos pagam meia.

Apesar do valor, a sessão de reinauguração é gratuita. Na próxima sexta-feira (31), às 19h, goianos poderão assistir de graça ao longa-metragem “O dia que te conheci”, do diretor André Novais Oliveira.

A sala de exibição agora conta com 74 assentos mais um espaço para cadeirante, além de novo sistema de iluminação, som digital surround, e projetor com tecnologia 4K e tela flat.

Outra novidade que acompanha a reabertura é a inserção de grandes produções na grade do local, marcado pela estética de cinema de rua antigo e pela exibição de filmes independentes.

Além da sessão de reabertura, o Cine Cultura também anunciou a programação da primeira semana de retorno. De 1º a 05 de fevereiro, o longa “Baby”, dirigido por Marcelo Caetano, ocupa as sessões das 18h30. Nos mesmos dias, às 20h30, é exibido o filme-concerto “Stop Making Sense”, do diretor Jonathan Demme.

Veja a sinopse do longa da reabertura:

Realizado em coprodução com o Canal Brasil, “O dia que te conheci” acompanha um dia na vida de Zeca (Renato Novaes), bibliotecário que precisa atravessar a cidade para chegar ao seu trabalho numa escola pública de um município vizinho. Os constantes atrasos custam o seu emprego, mas ele acaba se aproximando de Luísa (Grace Passô), também funcionária da escola, e, nesse único dia, eles vivem juntos momentos especiais.