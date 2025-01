Lemon pepper, chimichurri e mais: como usar corretamente cada um dos temperos

Para garantir pratos deliciosos, é fundamental conhecer a finalidade de cada especiaria

Ruan Monyel - 28 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram/@coisasdenany)

Os temperos são a alma de qualquer prato, capazes de transformar até as receitas mais simples em alta gastronomia.

Entre os mais populares estão o lemon pepper, chimichurri, açafrão e as ervas, que possuem sabores únicos e diversas particularidades.

Porém, para aproveitar ao máximo cada tempero e potencializar os sabores das suas receitas, é importante saber como usá-los corretamente.

A cozinha é, sem dúvidas, o cômodo mais afetivo da casa, onde deliciosos pratos se transformam em verdadeiros gestos de amor.

Porém, existem diversos temperos que, embora sejam comuns, nem todas as pessoas sabem como utilizá-los da melhor maneira.

E para garantir pratos deliciosos, é fundamental conhecer a finalidade de cada especiaria e, assim, garantir preparos cada vez mais saborosos.

Começando pelo chimichurri, de origem argentina, esse tempero, que mistura ervas secas, é extremamente versátil e funciona como um coringa na cozinha, especialmente em assados.

O vinagrete, rico em tomates e pimentões secos, é uma ótima opção para carnes e molhos vermelhos, enquanto o tempero Ana Maria é ideal para aves.

Salsa, cebola e alho formam a mistura perfeita para realçar o sabor do feijão. Já o tomilho pode ser usado no preparo de carnes, mas também fica ótimo com batatas.

O lemon pepper, que combina o frescor do limão com a picância da pimenta-do-reino, é a mistura ideal para frangos e saladas verdes.

Enquanto isso, a páprica é perfeita para receitas que pedem um sabor mais intenso, como carnes suínas, legumes grelhados ou até mesmo sopas.

Por fim, outro tempero indispensável na cozinha é o açafrão, que fica delicioso no macarrão e até mesmo no arroz feito na hora. Confira outros temperos no vídeo:

