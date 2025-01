Anvisa confirma recolhimento de creme hidratante das farmácias brasileiras

Segundo a Agência, qualquer alteração na aparência do creme pode indicar comprometimento na qualidade do produto

Pedro Ribeiro - 30 de janeiro de 2025

Sede da ANVISA. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Os cremes hidratantes desempenham um papel fundamental na manutenção da saúde da pele, ajudando a manter a hidratação, prevenir o ressecamento e proteger contra agressões externas.

Escolher produtos de qualidade e regulamentados é essencial para evitar riscos à saúde.

Recentemente, a Anvisa confirmou o recolhimento de um creme hidratante muito comercializado no Brasil.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é o órgão responsável pela regulamentação e fiscalização de produtos no país, garantindo que cosméticos, medicamentos e alimentos atendam a padrões rigorosos de qualidade e segurança.

Seu trabalho é essencial para proteger os consumidores contra produtos que possam representar riscos à saúde.

No dia 23 de janeiro de 2025, a Anvisa comunicou oficialmente o recolhimento voluntário de três lotes do creme hidratante Fisiogel A+E Loção (475 ml), fabricado pela Megalabs Farmacêutica S.A.

A decisão foi tomada após a própria empresa identificar alterações no aspecto físico do produto, que estavam fora das especificações estabelecidas.

A Megalabs Farmacêutica S.A. é uma empresa de grande destaque no setor de cosméticos e produtos dermatológicos, sendo amplamente reconhecida pela qualidade e eficácia de suas formulações.

Seus produtos são recomendados por especialistas e possuem forte aceitação entre os consumidores.

Apesar do ocorrido, a decisão de retirada voluntária demonstra o compromisso da empresa em garantir a segurança e a qualidade de seus produtos.

Confira abaixo os detalhes do recolhimento:

Produto: Fisiogel A+E Loção 475 ml.

Fisiogel A+E Loção 475 ml. Lotes afetados: 241154, 241155 e 241156.

241154, 241155 e 241156. Processo: 25351.449919/2024-24.

25351.449919/2024-24. Empresa: Megalabs Farmacêutica S.A.

Megalabs Farmacêutica S.A. CNPJ: 33.026.055/0001-20.

33.026.055/0001-20. Endereço: Rua Simões da Mota, 57, Rio de Janeiro – RJ.

Rua Simões da Mota, 57, Rio de Janeiro – RJ. Situação da Medida Cautelar: Ativa.

Ativa. Motivação: Alteração do aspecto físico fora da especificação.

Segundo a Anvisa, qualquer alteração na aparência do creme pode indicar comprometimento na qualidade do produto, o que pode gerar reações adversas, como irritações cutâneas e reações alérgicas, principalmente em pessoas com pele sensível.

Qual a importância do recolhimento voluntário?

O recolhimento voluntário de produtos é uma medida fundamental para a proteção da saúde pública, evidenciando a responsabilidade das empresas e a prontidão em corrigir eventuais falhas.

Essa ação também reforça a confiança do consumidor na marca e demonstra o compromisso com a segurança dos produtos comercializados.

É importante ressaltar que a medida afeta apenas os lotes mencionados, ou seja, os outros produtos da marca continuam sendo vendidos normalmente.

