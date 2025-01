Comunidade da UFG toma medida para evitar mais acidentes de trânsito

Partindo da diretoria da EA, um abaixo-assinado foi proposto, pedindo a implantação de uma lombada eletrônica no trevo em questão

Samuel Leão - 30 de janeiro de 2025

Acidente ocorrido em Setembro de 2024, no campus da UFG. (Foto: Reprodução)

A comunidade acadêmica da Universidade Federal de Goiás (UFG) enfrentou, e ainda enfrenta, recorrentes acidentes na GO-462 – via que corta o campus Samambaia e liga as demais áreas à Escola de Agronomia (EA). Para tentar resolver esse problema, uma decisão foi tomada para tentar garantir mais segurança aos estudantes e servidores.

Partindo da diretoria da EA, um abaixo-assinado foi proposto, pedindo a implantação de uma lombada eletrônica no trevo. De maneira online, a proposta circula entre a comunidade e já está quase batendo a meta de 1000 assinaturas – tendo alcançado 872 até o momento da produção desta reportagem.

Ao Portal 6, a aluna de Engenharia de Alimentos, Beatriz Suzuki, contou já ter presenciado dois acidentes, ocorridos em 2024. Dentre eles, um foi mais grave e acabou tendo até uma vítima fatal.

“Eu vi dois acidentes em 2024. Um deles foi até noticiado, em setembro. Era bem cedo, antes das 08h, e quando desci do ônibus para atravessar a rodovia eu vi o motociclista já caído ao chão. A polícia já tinha chegado, mas a ambulância ainda não. O corpo teria ficado um longo período lá na pista, e o motociclista teria sido acertado por uma caminhonete, mais cedo naquele dia”, revelou.

Ainda segundo ela, atravessar a rodovia costuma ser uma tarefa difícil. Por diversas vezes, os alunos precisam esperar durante longos períodos até que algum carro tenha a boa vontade de parar, em plena pista rápida, e ceder a passagem. Dadas as fatalidades ocorridas em 2024, esse cenário tomou maior gravidade e chegou à atenção dos dirigentes da unidade local.

“Contamos com o seu apoio para dar ampla divulgação à comunidade universitária à Campanha “Por mais segurança no trevo de acesso da Escola de Agronomia da UFG”. Criamos este abaixo assinado para pedir a instalação de uma lombada eletrônica no trevo da GO 462, no acesso da Escola de Agronomia e evitar que mais acidentes e atropelamentos ocorram no local”, expressou o professor Marcos Cunha, diretor da EA, por meio de um comunicado.

No endereço eletrônico da campanha, uma apoiadora até relatou já ter batido o carro no trevo em questão, ressaltando a recorrência do problema. Para acessar o abaixo assinado e saber mais detalhes da situação, basta acessar aqui o link oficial.

O Portal 6 entrou em contato com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) para solicitar um posicionamento, mas, até o momento da publicação, não obteve resposta.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!