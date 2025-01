Conheça a carne macia que derrete na boca e se tornou a queridinha do momento

Carne derrete na boca e guarda um segredo irresistível, conquistando os paladares mais exigentes da gastronomia

Ruan Monyel - 30 de janeiro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Canal Churrasco Du Silva)

No mundo da gastronomia, poucas experiências são tão prazerosas quanto saborear uma carne macia, suculenta e que derrete na boca. E, atualmente, um corte especial está roubando a cena e conquistando os paladares mais exigentes.

Conheça a carne macia que derrete na boca e se tornou a queridinha do momento

Apelidada de “carne dos deuses”, essa iguaria não apenas faz sucesso em churrascos, mas também em restaurantes gourmet e receitas caseiras sofisticadas.

Estamos falando do short rib, um corte nobre extraído da parte dianteira da costela bovina, que vem conquistando cada vez mais espaço nas mesas brasileiras.

Sua gordura marmorizada, responsável pela suculência e pelo sabor intenso, faz com que cada pedaço praticamente se desmanche na boca, principalmente quando preparado em cozimento lento ou na grelha.

O segredo do short rib está no equilíbrio perfeito entre carne e gordura, garantindo um resultado final que combina uma textura macia com um sabor marcante.

A crosta dourada que se forma durante o preparo contrasta perfeitamente com o interior suculento, criando uma explosão de sabores em cada mordida.

Versátil, o short rib pode ser servido de várias formas: como destaque em churrascos, cozido em ensopados ou assado lentamente para criar aquele toque sofisticado. Não importa o preparo, o resultado sempre surpreende.

Seja na brasa ou na panela, quem prova o short rib dificilmente esquece. É aquele tipo de carne que, ao experimentar uma vez, acaba se tornando presença obrigatória no próximo churrasco ou jantar especial.

