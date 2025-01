Inscrições abertas para processo seletivo do Governo de Goiás com salários de até R$ 8,3 mil

Taxa para participar da seleção varia de R$ 50 a R$ 70, mas isenção ainda pode ser solicitada

Natália Sezil - 31 de janeiro de 2025

Candidatos participando de processo seletivo. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Estão abertas as inscrições para um processo seletivo do Governo de Goiás que busca preencher 12 vagas na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), com salários que podem chegar a R$ 8,3 mil.

A oportunidade é para cargos de Ensino Superior lotados em Goiânia, e tem caráter temporário. Com validade de dois anos, o certame pode ser prorrogado por igual período.

As inscrições devem ser realizadas online, pelo portal de seleção do Governo Estadual, até às 18h do dia 14 de fevereiro. A taxa varia de R$ 50 a R$ 70, e o período de isenção vai das 08h de 03 de fevereiro até às 18h do dia seguinte, pelo mesmo site.

O processo seletivo compreende duas etapas: Análise Curricular e realização de Entrevista, ambas de caráter classificatório e eliminatório. Os salários variam de R$ 4,9 mil a R$ 8,3 mil, dependendo do cargo almejado.

Algumas das funções são destinadas a candidatos com diploma de Ensino Superior em qualquer área do conhecimento, enquanto outras são para graduações específicas, listadas no edital. Um dos cargos é exclusivo para pós-graduados.

Além do nível de formação, também são requisitos ter, pelo menos, seis meses de experiência profissional e disponibilidade para viagens.

Das 12 vagas, uma é reservada a Pessoas com Deficiência (PcD). Além dos profissionais aprovados, o processo seletivo também busca formar um Banco de Habilitados, com candidatos que podem ser chamados mediante o surgimento de vagas.

O resultado definitivo da seleção está previsto para o dia 15 de abril. O cronograma que rege o certame, requisitos de cada vaga e outras informações podem ser lidas no edital.