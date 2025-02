Aprenda a fazer kafta com queijo, um dos melhores petiscos para servir tomando cerveja

Além de ser fácil de preparar, a combinação de ingredientes resulta em um delicioso tira gosto

Ruan Monyel - 02 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram/@eloaalmeida88)

A kafta com queijo, embora não seja a comida de boteco mais comum, é uma das melhores opções de petisco para acompanhar uma cerveja gelada.

Com um sabor irresistível e uma textura suculenta, esse prato de origem árabe tem conquistado cada vez mais espaço nos barzinhos.

Além de ser fácil de preparar, a combinação de ingredientes, embora simples, resulta em um delicioso tira-gosto.

Aprenda a fazer kafta com queijo, um dos melhores petiscos para servir tomando cerveja

Quem não ama reunir os amigos no fim de semana, não é mesmo? E para deixar tudo ainda melhor, não pode faltar deliciosos petiscos.

Para ir além do kibe e da coxinha, a kafta com queijo é a opção ideal para variar o cardápio e surpreender a galera com um sabor marcante.

Para fazer a kafta com queijo perfeita, o primeiro passo é escolher uma carne de boa qualidade, como patinho ou acém moído.

E então, com a carne em um recipiente, adicione 2 dentes de alho ralado, 1/2 cebola picada, hortelã, salsinha e os temperos que desejar.

Agora, acrescente um pouco de pimenta biquinho e azeite, e misture tudo muito bem até que os ingrediente estejam incorporados.

E então, corte o queijo em pedaços do tamanho que deseja e envolva-o com a carne já temperada, modelando no formato que preferir.

Por fim, coloque no congelador por 30 minutos para firmar e leve ao forno ou à Airfryer até assar completamente. Depois, é só servir essa deliciosa kafta com queijo. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eloá Almeida🍋 l receitas👩‍🍳 (@eloaalmeida88)

Gostou da receita? Que tal aprender outras ideias de petisco:

– 6 ideias de petiscos para servir quando receber uma pessoa em casa

– Receita de Couve-Flor Empanada: aprenda a fazer em casa este petisco

Assim, siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!