Educação: missão e prioridade do ensino infantil ao superior

Sinto a esperança renovada e a certeza de que o melhor investimento para um futuro próspero e mais generoso está exatamente nessa área

Antônio Gomide - 03 de fevereiro de 2025

Deputado Antônio Gomide entregando emenda ao campus da UEG em Iporá. (Foto: Divulgação)

Nestes dois mandatos como deputado estadual, tenho cumprido o que considero uma missão para todo político, com ou sem mandato: garantir a manutenção e a melhoria da educação.

Entre 2024 e 2025, destinei mais de R$ 5 milhões em emendas parlamentares para essa área, beneficiando creches, escolas, colégios e unidades da Universidade Estadual de Goiás (UEG).

São recursos que permitem às instituições contempladas realizar reformas, ampliações e adquirir materiais e equipamentos para práticas estudantis e laboratoriais.

No site da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), presto contas de cada instituição beneficiada e, além das visitas, mantenho contato frequente com as comunidades escolar e universitária para acompanhar de perto o cumprimento de cada compromisso.

Como prefeito de Anápolis, nos dois mandatos que exerci com orgulho entre 2009 e 2014, trabalhei na construção e entrega de 14 creches e escolas no município, além da reestruturação do plano de carreira dos professores e da implementação da distribuição de kits escolares para todos os alunos da rede pública de Anápolis.

Me dá gosto e um orgulho imenso do nosso trabalho quando visito cada uma dessas unidades e sou abordado por anapolinos que compartilham, com carinho, lembranças vividas nesses locais.

Tenho o mesmo orgulho quando estou na UEG e encontro alunos que passaram pela nossa rede municipal.

Assim, sinto a esperança renovada e a certeza de que o melhor investimento para um futuro próspero e mais generoso está exatamente nessa área: a educação.

Antônio Gomide é deputado estadual pelo PT e ex-prefeito de Anápolis. Escreve todas as segundas-feiras.