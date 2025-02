Justiça mantém detido adolescente suspeito de ter assassinado comerciante a tiros enquanto usava uniforme de colégio, em Goiânia

Advogado apontou que vítima e suspeito já se conheciam, pois estudante havia procurado o empresário para serviços com um celular

Da Redação - 03 de fevereiro de 2025

Câmeras de segurança filmaram o adolescente usando uniforme de um colégio estadual. (Foto: Reprodução)

Acatando a um pedido do Ministério Público de Goiás (MPGO), a Justiça decidiu decretar detenção cautelar por 45 dias ao adolescente suspeito de ter assassinado um comerciante a tiros, em uma galeria no Setor Morada do Sol, região Noroeste de Goiânia.

O crime aconteceu na última sexta-feira (31), quando a vítima, identificada como Fernando Gomes Teixeira da Silva, de 31 anos, foi surpreendida pelo autor dos disparos enquanto trabalhava. De acordo com relatos, o adolescente vestia o uniforme de um colégio estadual e chegou já de arma em punho, atirando contra o comerciante.

Câmeras de segurança flagraram o momento do crime, e desdobramentos do caso apontaram que a vítima teria denunciado o suspeito por um furto cometido por ele dias antes.

À TV Anhanguera, o advogado do adolescente afirmou que o estudante teria procurado a vítima, que era proprietária de uma loja de acessórios para celular, para falar sobre um aparelho que estava com ele. O profissional apontou que a demora na entrega teria sido a motivação para o crime.

O suspeito está sob custódia desde o dia do delito, quando foi localizado pelas equipes das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam). Segundo a Polícia Militar (PM), o adolescente já havia sido detido anteriormente, em outro caso de homicídio. Ele permanece à disposição do Judiciário.

