Prefeitura de Cristianópolis confirma cancelamento de concurso e joga responsabilidade para banca organizadora

Mesmo com a decisão, o edital segue no ar e várias notícias apontam o encerramento das inscrições nesta quarta-feira (04)

Samuel Leão - 03 de fevereiro de 2025

Fachada da Prefeitura Municipal de Cristianópolis. (Foto: Divulgação-Prefeitura de Cristianópolis)

A Prefeitura de Cristianópolis cancelou o concurso público anunciado para o município após o Ministério Público (MP) apontar irregularidades em outros processos seletivos conduzidos pela banca organizadora do Instituto de Tecnologia e Educação Ltda (Itec).

Rápidas verificou na manhã desta segunda-feira (03) que, mesmo com a decisão, o instituto dobrou a aposta e mantém no ar o edital com os detalhes para a inscrição do certame.

Questionada pela coluna, a Prefeitura de Cristianópolis passou a bola para o instituto, alegando ser dele a responsabilidade pela retirada do conteúdo do ar. As inscrições, que já não são válidas, terminariam na próxima quarta-feira (04).

A Rápidas entrou em contato com a gestão municipal, que “passou a bola” para a banca, afirmando que era dela a responsabilidade de publicar um comunicado sobre o cancelamento e também retirar o edital do ar.

Outros processos seletivos realizados pelo instituto pelo estado também foram cancelados após recomendação do MPGO em Jaupaci, Nazário, Morrinhos e Porangatu.

Até o fechamento dessa publicação, o Itec não respondeu a nenhum contato feito pela Rápidas.