Partido de Tarcísio e Hugo Motta rejeita federação com PP e União Brasil

RAPHAEL DI CUNTO E VICTORIA AZEVEDO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – A bancada do Republicanos na Câmara, partido do novo presidente da Casa, Hugo Motta (PB), e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, rejeitou a possibilidade de formar uma federação partidária com o PP e o União Brasil.

O tema foi discutido em reunião nesta terça-feira (4). A decisão final caberá à executiva nacional do partido, mas essa decisão da bancada torna praticamente impossível a concretização dessa aliança. Há uma previsão de uma reunião do grupo até a próxima semana.

De acordo com integrantes do Republicanos, o presidente da legenda, Marcos Pereira (SP), dificilmente se posicionará de modo contrário aos deputados.

Ainda segundo pessoas que estiveram no encontro, Pereira afirmou que, antes de qualquer anúncio oficial, ele tratará da decisão do partido com os presidentes do União Brasil, Antonio Rueda, e do PP, Ciro Nogueira.

Desde o ano passado, as cúpulas desses três partidos têm conversado para tentar selar o acordo. Caso oficializada, essa federação teria a maior bancada na Câmara, com 153 deputados, e do Senado, com 17 senadores. A intenção era ultrapassar PT e PL em tamanho.

Nos bastidores, parlamentares desses três partidos afirmavam que as negociações ganhariam mais força a partir da eleição da cúpula do Congresso Nacional, realizada no sábado (1º). O ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) era um dos defensores do acordo.

A interlocutores, Marcos Pereira sinalizou, ainda no ano passado, que, se ele tivesse mantido o seu nome na disputa pela presidência da Câmara, a federação teria mais chances de prosperar, já que ele se afastaria das funções partidárias. Como ele desistiu para dar lugar a Motta, a realidade seria outra.

A federação obrigaria Republicanos, PP e União Brasil a atuarem juntos em todos os estados por ao menos quatro anos. De acordo com relatos, representantes do partido do Rio Grande do Norte sinalizaram ser favoráveis ao acerto, tese que foi rejeitada por representantes de todos os demais estados.

Os deputados do Republicanos entenderam que a federação seria prejudicial por terem que dividir espaço e eventualmente perder controle sobre os diretórios municipais e estaduais com a chegada de outros parlamentares. O PP teria o comando em 17 estados e a presidência nacional.

O Republicanos, no entanto, saiu fortalecido com a eleição de Motta na Câmara e espera receber novas filiações na janela partidária de 2026. Além disso, deve iniciar conversas para fusão com o PSDB, o que pode aumentar seu tamanho.

Apesar da posição contrária da bancada, integrantes de outros partidos ainda apostam na boa relação de Motta e Ciro Nogueira para tentar reverter esse cenário e formalizar a aliança. Já uma federação apenas com PP e União Brasil é vista como improvável diante das divisões internas do União.

A reunião desta terça-feira também oficializou o nome de Gilberto Abramo (MG) para ser o novo líder do partido na Câmara, posto até então ocupado por Motta.