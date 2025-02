Com o Anápolis na liderança, Prefeitura abre troca de ingressos contra Aparecidense

Partida acontece no Estádio Jonas Duarte às 16 horas

Paulo Roberto Belém - 06 de fevereiro de 2025

Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. (Foto: Carlos Alberto Pasti)

Os torcedores e simpatizantes do Galo da Comarca têm um motivo a mais para participarem da troca de ingressos pela Campanha Torcida Premiada da Prefeitura Anápolis para o jogo do próximo domingo (09), no Estádio Jonas Duarte.

Isto porque o Anápolis Futebol Clube assumiu a liderança do Campeonato Goiano, sem chances de ser alcançado enquanto não acabar o duelo contra o Aparecidense, no duelo que acontece às 16h.

Para garantir o acesso à promoção, é importante ressaltar que a troca de ingressos pelo Programa Torcida Premiada mudou em 2025. Acompanhe o passo a passo fornecido pela Prefeitura de Anápolis.

Primeiramente, é necessário fazer o cadastro biométrico facial pela plataforma Ingresso SA e depois se dirigir à bilheteria da arquibancada descoberta do Estádio Jonas Durante, nesta quinta-feira (06) até às 18h, na sexta-feira (07), das 9h às 18h ou no domingo (09), das 12h às 15h.

Lá, é necessário apresentar certidão negativa do imóvel, comprovando o pagamento em dia do IPTU ou ITU e apresentar um documento pessoal original, quando, então, os ingressos poderão ser retirados.

Liderança

O time de Anápolis se tornou líder ao vencer, de virada, o Jataiense pelo placar de 2 a 1 nesta quarta-feira (05), mesmo estando com um jogador a menos, por conta de uma expulsão.