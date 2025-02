Truques para economizar combustível sem deixar de usar o carro

Pequenas mudanças de hábitos podem reduzir o consumo e ajudar a manter o bolso mais aliviado

Pedro Ribeiro - 07 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O preço do combustível no Brasil continua nas alturas, e abastecer o carro tem pesado cada vez mais no bolso.

Mas a boa notícia é que você pode reduzir esse gasto sem precisar deixar o carro na garagem.

Pequenas mudanças nos seus hábitos de direção e manutenção do veículo fazem toda a diferença.

A primeira dica para economizar combustível é cuidar da manutenção do seu veículo.

Isso porque, um carro desregulado consome mais gasolina, por exemplo.

Então, é muito importante que você mantenha os pneus calibrados, troque de óleo regularmente e deixe sempre os filtros limpos. Todos esses fatores fazem toda a diferença.

Parece até óbvio, mas muita gente ignora esses detalhes.

Um motor funcionando corretamente trabalha com mais eficiência e gasta menos.

Outra dica é dirigir com suavidade, ou seja, evite aquelas arrancadas bruscas e freadas desnecessárias.

É importante manter uma velocidade constante e antecipar paradas se quer que seu tanque dure muito mais.

Por fim, não poderíamos deixar de falar dele: o ar-condicionado. Afinal, ele pode aumentar bastante o consumo de combustível.

Para economizar, o ideal é que em baixas velocidades, você abra os vidros e aproveite a ventilação natural.

No entanto, quando se trata das rodovias, mantenha os vidros fechados e usar o ar pode ser mais eficiente, pois reduz a resistência do ar contra o carro.

O segredo é encontrar um equilíbrio e evitar o uso excessivo do sistema, especialmente em dias de temperatura amena.

Por fim, mas não menos importante, planeje o trajeto para evitar gasto de combustível desnecessário.

Rodar menos é sinônimo de economia. Antes de sair, veja se há uma rota mais curta ou com menos trânsito.

Use o GPS e outros aplicativos de locomoção para evitar congestionamentos e reduzir o tempo no volante.

