Ao menos 51 pessoas morrem em acidente de ônibus na Guatemala; vídeo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um acidente de ônibus matou pelo menos 51 pessoas, e várias ficaram feridas, muitas delas presas nas ferragens, na manhã desta segunda-feira (10) na Cidade da Guatemala, capital do país. O veículo perdeu o controle em uma ponte e caiu em uma ribanceira.

O coletivo lotado, com mais de 70 passageiros, vinha da cidade de San Agustin Acasaguastlán, a cerca de 90 km da Cidade da Guatemala, e caiu aproximadamente 20 metros de uma ponte numa rodovia que passa sobre um córrego. Imagens compartilhadas pelo corpo de bombeiros nas redes sociais mostraram o ônibus parcialmente submerso.

O porta-voz dos bombeiros, Carlos Hernández, disse que os corpos de 36 homens e 15 mulheres foram enviados para um necrotério preparado para receber as vítimas.

Os socorristas resgataram pelo menos dez pessoas feridas. A maioria foi levada a um hospital público próximo.

O presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, declarou três dias de luto nacional e mobilizou o Exército do país e a agência de desastres para ajudar. “Estou em solidariedade com as famílias das vítimas que hoje acordaram com notícias devastadoras. Sua dor é minha dor”, disse ele nas redes sociais.

O prefeito da Cidade da Guatemala, Ricardo Quiñonez, declarou que os serviços de emergência foram acionados enquanto a polícia de trânsito trabalhava para estabelecer rotas alternativas na área afetada. As autoridades investigam as causas do acidente.

A Guatemala tem registrado diversos acidentes de ônibus ao longo dos anos, muitos dos quais resultaram em dezenas de mortes, principalmente devido a condições precárias de transporte, estradas inseguras e superlotação dos veículos.