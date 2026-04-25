Base Aérea de Anápolis sedia operação militar inédita no Centro-Oeste com estreia do caça Gripen

Treinamento reúne também Exército e Marinha do Brasil, com foco na integração entre as três forças em cenários de alta complexidade

Augusto Araújo - 25 de abril de 2026

FAB 4104 decolando armado com míssil MBDA Meteor. (Foto: FAB)

Pela primeira vez, a Base Aérea de Anápolis (BAAN) será palco do Exercício Conjunto Escudo-Tínia (EXCON), uma das principais operações de treinamento das Forças Armadas brasileiras.

A atividade ocorre entre os dias 11 e 29 de maio e marca a estreia do caça Saab F-39E Gripen no exercício.

Promovido pela Força Aérea Brasileira, o treinamento reúne também efetivos do Exército Brasileiro e da Marinha do Brasil, com foco na integração entre as três forças em cenários de alta complexidade.

Esta é a primeira vez que o EXCON é realizado no Centro-Oeste — historicamente, o exercício acontecia nas bases aéreas de Canoas e Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

A mudança de sede acompanha a consolidação de Anápolis como um dos principais polos estratégicos da defesa aérea no país, especialmente após a incorporação do Gripen, considerado o mais moderno caça em operação no Brasil.

Treinamento de alta complexidade

A edição deste ano mobiliza uma ampla estrutura de meios aéreos e terrestres. Além do Gripen, participam aeronaves como A-1M, A-29 Super Tucano, F-5M Tiger II, E-99, KC-390 Millennium e C-105 Amazonas.

Também integram o exercício unidades de defesa antiaérea, comunicações, comando e controle, infantaria, saúde operacional e guerra cibernética.

Coordenado pelo Comando de Operações Aeroespaciais, pelo Comando de Preparo e pela própria base, o EXCON tem como principal objetivo validar procedimentos, testar capacidades e elevar o nível de prontidão das forças.

Na prática, os militares serão submetidos a uma série de missões que simulam situações reais de combate e crise, incluindo apoio aéreo aproximado, assalto aeroterrestre, escolta, evacuação aeromédica, infiltração e exfiltração, reconhecimento armado e supressão de defesas aéreas inimigas.

Além disso, o exercício busca aprimorar táticas, técnicas e procedimentos de defesa aérea e antiaérea, bem como fortalecer a interoperabilidade entre as forças — elemento considerado essencial para respostas rápidas e eficientes em operações conjuntas.

Consolidação do Gripen

Recentemente, a aeronave passou a integrar o sistema de Alerta de Defesa Aérea em Anápolis, ampliando sua relevância estratégica.

Após o Escudo-Tínia, a expectativa é que o caça participe de treinamentos internacionais, como o Exercício Salitre, no Chile, ampliando a inserção do Brasil em operações conjuntas no cenário global.

Eventos para imprensa e entusiastas

Durante o exercício, dois eventos especiais estão previstos. No dia 18 de maio será realizado o “Media Day”, voltado para profissionais da imprensa previamente credenciados. Já no dia 19 acontece o “Spotter Day”, dedicado a fotógrafos e entusiastas da aviação.

Ambas as atividades ocorrerão na Base Aérea de Anápolis, com acesso controlado e programação específica para acompanhamento das operações.

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