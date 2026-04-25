Cães são resgatados de situação extrema de desnutrição e abandono no interior de Goiás

Tutor dos animais acabou preso em flagrante, devido às condições encontradas na residência

Augusto Araújo - 25 de abril de 2026

Animais foram encontrados pela Polícia Civil com sinais claros de desnutrição. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (24), um homem suspeito de praticar maus-tratos contra animais. O caso aconteceu em Aurilândia, cidade a cerca de 148 km de Goiânia.

A ação teve início após uma denúncia que apontava que os cachorros estavam em situação de abandono, com sinais de desnutrição e sendo alimentados de forma inadequada.

Diante das informações, equipes policiais foram até o local indicado. Durante a averiguação, os agentes encontraram cinco cães em condições preocupantes.

Todos estavam em evidente estado de desnutrição e com infestação por carrapatos, o que reforçou a caracterização do crime de maus-tratos.

O suspeito foi detido em flagrante e encaminhado à unidade policial, onde foram realizados os procedimentos legais. Ele permanece à disposição da Justiça.

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